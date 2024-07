Milan, occhi su Morata per rinforzare l’attacco, Napoli vicino a Buongiorno

Tempo di lettura 1 minuto

I rossoneri stanno valutando diversi profili per la fase offensiva, gli azzurri pronti ad accogliere il centrale del Torino

Il Milan riflette sul mercato dopo le difficoltà incontrate nella trattativa per Zirkzee; la pista per l’olandese non è tramontata ma i rossoneri non vogliono rischiare di trovarsi senza alternative di ottima caratura. Per questo l’attenzione si è spostata su Morata, che nonostante le ultime dichiarazioni potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di mercato. Lo spagnolo ha una clausola da soli 13 milioni che rende fattibile l’operazione, poi ci si dovrebbe accordare sullo stipendio. Il Napoli invece è vicinissimo al primo grande colpo dell’era Conte; Buongiorno dopo aver fatto una grande stagione con il Torino è pronto al salto di qualità e gli azzurri sono disposti a spendere 35 milioni di euro più 5 di bonus. Per Conte gran rinforzo per la sua difesa a tre e per il difensore l’occasione di confrontarsi con compagni di grande valore e di lottare per obiettivi più ambiziosi.

Alessandro Fornetti