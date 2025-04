Milan: escluse complicazioni per Maignan, ma contro l’Atalanta non ci sarà

Tempo di lettura 1 minuto

Il portiere francese aveva rimediato un trauma cranico dopo uno scontro col suo compagno Jimenez nella gara di Udine, gli esami di ieri hanno scongiurato il peggio e Mike tornerà ad allenarsi già in questa settimana

Un grande spavento, durato per fortuna poco. Lo scorso venerdì, durante la sfida con l’Udinese, Mike Maignan è uscito in barella per via di uno scontro fortuito col suo compagno di squadra Jimenez, a seguito del quale ha rimediato un trauma cranico. Dimesso subito dall’ospedale, l’estremo difensore francese si è sottoposto nella giornata di ieri ad esami specialistici alla testa che fortunatamente non hanno evidenziato alcuna complicazione. Nei prossimi giorni il portiere rossonero tornerà ad allenarsi col resto della squadra, ma lo farà progressivamente. La sua presenza domenica contro l’Atalanta è da escludere quasi al 100%, però Conceicao punta a riaverlo a disposizione per l’importante derby di Coppa Italia contro l’Inter, che può valere una finale.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)