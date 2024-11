McTominay si fa male in Nazionale: allarme Napoli

Tempo di lettura meno di un minuto

Il club azzurro è in apprensione per questo infortunio, il giocatore è uscito malconcio da Polonia-Scozia. Preoccupazione per Antonio Conte



Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha riportato un infortunio alla caviglia durante la vittoria della Scozia contro la Polonia. Il problema è avvenuto in un momento cruciale della partita e il giocatore è stato visto zoppicare mentre lasciava il campo. I medici del Napoli stanno monitorando attentamente la situazione per valutare l’entità del danno e stabilire un piano di recupero. L’infortunio di McTominay arriva in un momento delicato per il Napoli, che conta su di lui per mantenere la competitività in campionato. Lo scozzese è infatti già diventato un pilastro della capolista.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Goal.com