Mbappe ufficiale al Real Madrid: premio alla firma monstre

Tempo di lettura 1 minuto

Il fuoriclasse francese è un nuovo giocatore delle Merengues. E’ arrivata la tanto agognata ufficialità da parte del club spagnolo. Le cifre sono gigantesche

Kylian Mbappe è un nuovo giocatore del Real Madrid. C’è anche il comunicato ufficiale del club fresco campione d’Europa: “Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per cui sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni”. Dunque, l’asso della nazionale transalpina firmerà un contratto fino al 2029. La presentazione sarà subito dopo l’Europeo, tra il 16 e il 17 luglio. Al PSG non andrà neanche un soldo, visto che il giocatore si è liberato a parametro zero. Il Real Madrid, invece, pagherà parecchio per la nuova stella in termini di ingaggio e non solo: lo stipendio sarà inizialmente da 15 milioni di euro a stagione, per arrivare a quota 20. Inoltre, ci sarà un premio alla firma da 125 milioni di euro. Non solo, Mbappe ha vinto sulla querelle dei diritti d’immagine: niente più 50 e 50, ma 80% a lui e 20% al Real Madrid.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Be Soccer