Mancini va all’Al Sadd, Vivarini esonerato dal Pescara. Il Milan pensa a David della Juventus

Tempo di lettura 1 minuto

L’ex CT della Nazionale sceglie la meta qatariota. In B, altro cambio di panchina, mentre i rossoneri valutano il canadese per l’attacco

Roberto Mancini è un nuovo allenatore dell’Al Sadd. L’ex CT della Nazionale azzurra ha deciso di accettare la destinazione qatariota per intraprendere una nuova avventura. Per Mancini contratto fino a maggio 2026. L’Al Sadd è il club più prestigioso e vincente del Qatar, vanta 18 titoli nazionali, tra cui gli ultimi due, e due Champions League asiatiche. Ed è proprio la Champions il grande obiettivo della società, che con Mancini alla guida vorrebbe tornare a fare la voce grossa dopo anni difficili in campo internazionale.

Salta un’altra panchina di Serie B, la quarta in questa stagione. Dopo D’Angelo allo Spezia, Donati alla Sampdoria e Pagliuca all’Empoli, esonerato anche Vincenzo Vivarini al Pescara. L’allenatore paga un inizio di stagione non esaltante: il Pescara è penultimo in classifica, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte in queste prime 12 giornate di campionato. Al posto di Vivarini, la panchina del Pescara è stata affidata a Giorgio Gorgone.

Vincenzo Vivarini

Il Milan pensa a Jonathan David. Il club rossonero è alla ricerca di un numero 9 nel mercato di gennaio, dal momento che Santiago Gimenez non sta convincendo Max Allegri. Sulla lista di Igli Tare c’è appunto il giocatore canadese, arrivato alla Juventus in estate da svincolato, dopo gli anni al Lille; anche David non sta attraversando un florido periodo: ha segnato solo una volta tra tutte le competizioni.

Jonathan David

Sandro Caramazza

Fonte Foto: Social Media Soccer, Imago, Tuttosport