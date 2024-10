Mancini e Juric vengono alle mani durante Fiorentina-Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Animi accesissimi in casa giallorossa, con il tecnico croato e il difensore della Nazionale in contatto negli spogliatoi dell’Artemio Franchi

Gianluca Mancini e Ivan Juric sono arrivati perfino alle mani. E’ questo il retroscena che spunta dopo Fiorentina-Roma, match vinto dai Viola 5-1 contro una squadra giallorossa inerme e senza idee. Juric ha infatti sostituito il difensore ex Atalanta dopo appena quarantacinque minuti di partita sul risultato di 3-1 per la formazione di Raffaele Palladino. Gli animi si sono surriscaldati poco dopo, durante l’intervallo. A quanto pare i due sarebbero arrivati fino al contatto fisico. Come riferisce il Corriere dello Sport, alla scena hanno assistito, anche componenti della squadra avversaria, perché Mancini era molto agitato per la situazione di caos e impotenza che si era venuta a creare nel primo tempo. Con la porta rimasta aperta, Juric è entrato e ha rimproverato Mancini per il comportamento. La risposta non si è fatta attendere e non è stata esattamente gentile. A quel punto l’allenatore avrebbe reagito scagliando all’indirizzo del “ribelle” una bottiglietta d’acqua. Mancini, che ha il suo carattere, ha accettato lo scontro fino al faccia a faccia.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Giallorossi.net