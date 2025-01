Manchester United e Dorgu: trattativa in fase finale

Tempo di lettura 1 minuto

Il club inglese sta per chiudere per l’acquisto del giovane esterno dal Lecce. Le fonti indicano che l’accordo è quasi concluso, con dettagli e cifre in via di definizione



Il Manchester United sta intensificando gli sforzi per assicurarsi il giovane talento Patrick Dorgu, attualmente in forza al Lecce. Secondo fonti vicine al club, l’accordo è in fase avanzata e potrebbe essere finalizzato prima della chiusura del mercato. Dorgu, un promettente difensore di 20 anni, è stato al centro dell’attenzione di diversi club europei, ma sembra che i Red Devils abbiano preso il sopravvento nella corsa per il suo ingaggio. Le cifre dell’accordo tra Manchester United e Lecce non sono ancora state rese pubbliche, ma si parla di un’offerta sostanziosa di circa 40 milioni di euro che potrebbe includere bonus legati alle prestazioni del giocatore. Dorgu, che ha impressionato con le sue prestazioni nella Serie A, è visto come un investimento a lungo termine per il club inglese, che sta cercando di rafforzare la propria difesa con giovani talenti di prospettiva.

Sandro Caramazza

Fonte foto: il bianconero