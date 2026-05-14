Manchester United, Carrick rinnova fino al 2029, la Roma riscatta Malen, Pulisic recupera per il Genoa

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I Red Devils hanno confermato il loro ex giocatore alla guida della squadra dopo l’ottima stagione, i giallorossi acquisteranno il bomber olandese ora che sono certi della qualificazione all’Europa League, mentre l’esterno americano torna in gruppo in vista del Grifone

Era arrivato tra qualche scetticismo sulla panchina del Manchester United lo scorso gennaio, un po’ per la sua poca esperienza, un po’ perché l’ambiente difficile dei Red Devils aveva già fagocitato allenatori molto più scafati di lui, ultimo tra questi Ruben Amorim. Invece Michael Carrick ha sorpreso un po’ tutti, ottenendo ottimi risultati e riportando i rossi di Manchester di nuovo in Champions League. Stando al The Athletic, questo suo exploit gli sarebbe valso la conferma in panchina ed il rinnovo del contratto fino al 2029, con il beneplacito di tutto lo spogliatoio. Un riconoscimento meritato, dato che in 15 partite di campionato il tecnico inglese ha ottenuto con il suo Manchester 10 vittorie, 3 pareggi e solo 2 sconfitte.

(Fonte immagine: Tribuna.com)

Doppia buona notizia in casa Roma. La sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l’Inter diieri sera ha certificato che la prossima stagione il club giallorosso giocherà, almeno, l’Europa League. Un traguardo che ormai viene raggiunto ogni anno dalla società capitolina, ma che in questa stagione ha un sapore un po’ più dolce. La qualificazione all’ex Coppa Uefa infatti ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per Donyell Malen, arrivato a gennaio in prestito dall’Aston Villa e subito protagonista assoluto in maglia giallorossa con 13 gol in 16 partite di Serie A. La Roma verserà ai Villans 25 milioni di euro più bonus. Vista la qualità dell’attaccante olandese, si è trattato di un vero e proprio affare.

(Fonte immagine: IlRomanista.EU)

In casa Milan infine, ci si prepara per l’importante sfida di campionato contro il Genoa. I rossoneri non possono più sbagliare e devono ritrovare la vittoria per rimanere davanti a Roma e Como e sperare di conquistare l’accesso in Champions League. Le assenze però sono tante: Rafael Leao e Saelemaekers, così come anche Estupinan, sono squalificati, mentre sembra sulla via del recupero Pulisic. L’esterno americano aveva saltato la partita con l’Atalanta per un problema muscolare al gluteo che ora è passato e dunque, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere schierato titolare in attacco insieme o a Nkunku o a Gimenez. Nonostante sia a secco di gol nel girone di ritorno, Allegri conta sulla sua qualità per espugnare Marassi ed avere la meglio sul Grifone.

(Fonte immagine: Goal.com)

Luca Missori

(Fonte immagine: Romagiallorossa.it)