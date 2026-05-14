L’Inter vince la Coppa Italia, il PSG trionfa in Ligue 1 mentre per la Lazio sarà la seconda stagione di fila senza Europa

Tempo di lettura 1 minuto

I nerazzurri battono i biancocelesti e conquistano la decima competizione nazionale, i ragazzi di Luis Enrique vincono il quinto campionato consecutivo e, per la squadra di Lotito, sarà un’altra annata senza competere fuori dall’Italia

L’Inter ieri sera ha sconfitto la Lazio vincendo la Coppa Italia per la decima volta nella sua storia. Decisivo l’autogol di Marusic e l’errore di Nuno Tavares che ha portato al gol di Lautaro. Prestazione convincente per i ragazzi di Cristian Chivu che conquistano la doppietta campionato e Coppa Italia per la prima volta dalla stagione 2009-10. Chivu inoltre diventa il primo a fare il doblete da giocatore e da allenatore.

Il Paris Saint-Germain è campione di Francia per la 14esima volta nella storia, il quinto successo consecutivo e il secondo con Luis Enrique in panchina. A decidere il big match di ieri in casa del Lens sono stati Kvaratskhelia e Mbaye per lo 0-2 finale. Ora il PSG potrà concentrarsi al 100% sulla finale di Champions League contro l’Arsenal di fine mese.

Lens-PSG 0-2

Discorso ovviamente diverso per la Lazio che, perdendo ieri contro l’Inter, non giocherà in Europa neanche nella prossima stagione dopo l’assenza di quest’anno. Si tratta di un record negativo per i biancocelesti dato che non era mai successo nell’era Lotito e, nella storia della Lazio, non capitava dal 1992.

Lazio

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina