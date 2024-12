Lookman, anno da incorniciare: c’è il successo pure nel Pallone d’Oro africano

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante dell’Atalanta, grande protagonista di questa Dea capolista, ha vinto il massimo trofeo africano per singolo giocatore

Il Pallone d’oro africano è andato ad Ademola Lookman, che ha vinto davanti ad Achraf Hakimi, il marocchino ex Inter e oggi al Paris Saint-Germain, e a Serhou Guirassy, punta guineana del Borussia Dortmund. Grande soddisfazione per Lookman e per tutta l’Atalanta. Un 2024 da incorniciare per la Dea, che non solo si trova al primo posto in Serie A, ma allo stesso tempo lo scorso maggio ha vinto l’Europa League demolendo il Bayer Leverkusen 3-0 con tripletta proprio dell’attaccante nigeriano.

Sandro Caramazza

Fonte foto: tmw