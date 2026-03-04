L’ombra del Real Madrid su Allegri, Gabbia si è operato, il Barcellona fallisce il tentativo rimonta

Tempo di lettura 2 minuti

Il tecnico del Milan nuovamente corteggiato dai Blancos, intanto il difensore salta il derby. L’Atletico Madrid resiste all’assalto blaugrana

Riecco il Real Madrid per Massimiliano Allegri. Le Merengues, infatti, starebbero pensando proprio all’allenatore livornese in vista della prossima stagione. Arbeloa, subentrato a Xabi Alonso nel corso della stagione, non sta convincendo più di tanto e in estate potrebbe già essere sollevato dall’incarico. Per la terza volta, dunque, il Real tenterà di portare Allegri a Madrid. I primi 2 tentativi risalgono, rispettivamente, nell’estate del 2019 (dopo il primo ciclo Juve) e nell’estate del 2021. Ma in entrambi i casi, Allegri scelse di declinare. Il suo contratto con il Milan scade il prossimo 30 giugno 2027.

Matteo Gabbia si è operato a Londra e salterà un mese di campionato. Tradotto: niente da fare per il derby di domenica contro l’Inter. Il centrale rossonero ha subito un’operazione di ernia inguinale e oggi è atteso in Italia per iniziare il percorso di fisioterapia. Tegola per il Milan di Allegri, che perde uno dei suoi difensori più performanti. Già a partire dal derby e per le prossime partite, il suo posto dovrebbe essere preso dall’ex Genoa, Koni De Winter. Il belga, arrivato in estate, è cresciuto parecchio negli ultimi mesi.

Matteo Gabbia

Un super Barcellona non riesce a completare la rimonta e in finale di Copa del Rey ci va l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Al Camp Nou si riparte dal 4-0 dell’andata a favore dei Colchoneros, ma sin dai primi minuti si intuisce subito una cosa: il Barça è in palla e vuole la “remuntada”. Dopo 76 secondi, Fermin Lopez scheggia la traversa. L’Atletico prepara le barricate, ma al 29′ Bernal apre i giochi, spedendo in porta un assist del fenomeno Lamine Yamal. Allo scadere del primo tempo, Pubill stende Pedri in area di rigore e dal dischetto Raphinha fa 2-0.

Il Barcellona preme sull’acceleratore nel secondo tempo e al 72′ è sempre a Bernal a trovare il terzo gol. La resistenza dell’Atletico Madrid tiene fino al 98′, quando il signor De Burgos Bengoetxea decide che va bene così, fischiando la fine della partita. Al Barça non basta il 3-0, in finale ci va l’Atletico Madrid, che aspetta la vincente della sfida basca tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Barcellona-Atletico Madrid

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw (x2), Into the Calderon