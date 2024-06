L’Italia finisce il rodaggio, con la Bosnia basta Frattesi

Tempo di lettura 1 minuto

Ieri sera a Empoli gli azzurri hanno giocato l’ultima amichevole prima dell’inizio dell’Europeo, decisivo il centrocampista dell’Inter e qualche intervento di Donnarumma

L’Europeo chiamò. La kermesse tedesca sarà la prossima fermata dell’Italia di Spalletti. Ieri ultimo test per gli azzurri in vista di Euro 2024. A Empoli con la Bosnia confermati gli alti e bassi degli impegni precedenti. Grande protagonista Davide Frattesi che, oltre al gol decisivo per l’1-0 finale, si è sempre tenuto nel vivo del gioco sfiorando altre segnature. Bene anche Donnarumma quando chiamato in causa. Qualche timido segnale da Scamacca che forse avrebbe potuto fare meglio in fase realizzativa. Per il resto squadra che sembra ancora indietro ma che forse risente della posta in palio scarsa in questo tipo di partite. Ora si inizia a fare sul serio, sabato parte l’Europeo in Germania con la prima delle tre sfide del girone. Il 15 giugno ci sarà di fronte l’Albania, formazione da non sottovalutare. Poi le sfide bollenti con Spagna e Croazia. Un raggruppamento tutt’altro che semplice. L’Italia, però, nelle difficoltà ci ha abituati a grandi prestazione, soprattutto nel precedente europeo. Chissà se sarà così anche questa volta.

Glauco Dusso