Le ultime verso le gare di Bologna e Fiorentina mentre Pulisic non si allena

I rossoblù ospiteranno il Salisburgo in Europa League mentre la Viola affronterà l’AEK Atene in Conference. Allegri rischia di non avere a disposizione lo statunitense per la gara contro la Lazio

Il Bologna sfiderà il Salisburgo nella quinta giornata della League Phase dell’Europa League. I rossoblù vogliono migliorare la loro classifica, solo 5 punti conquistati fin qui, e per farlo Italiano si affiderà a Dallinga in avanti supportato da Bernardeschi, Odgaard e Dominguez. Torna Lucumì in difesa mentre a centrocampo i due dovrebbero essere Pobega e Ferguson.

La Viola vuole riscattare la sconfitta dell’ultimo turno in casa del Mainz cercando di battere l’AEK Atene che ha diversi giocatori ex Serie A (Strakosha, Jovic, Joao Mario il quale non è inserito nella lista Uefa, Razvan Marin, Pereyra e Brignoli). Vanoli, al suo esordio nelle competizioni europee, si dovrebbe affidare a Gudmundsson e Dzeko in avanti mentre il trio di centrocampo dovrebbe essere composto da Ndour, Nicolussi Caviglia e Mandragora.

Christian Pulisic non si allena e rischia seriamente di saltare Milan-Lazio di sabato. Ad annunciarlo Massimiliano Allegri nella conferenza stampa odierna in cui, tra le altre cose, ha chiarito che Saelemaekers sarà a disposizione mentre Gimenez dovrebbe tornare ad allenarsi dalla settimana prossima. Lo stesso allenatore del Milan ha specificato come al momento Pulisic non sarà della partita ma anche che in due giorni questa situazione possa completamente cambiare.

