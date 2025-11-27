Bernando Silva lascerà il City, Vlahovic svolge gli esami e le ultime verso Roma-Midtjylland

Tempo di lettura 1 minuto

Il portoghese è in scadenza a giugno e non vuole rinnovare, il serbo è in dubbio per la sfida al Cagliari a causa di un fastidio al flessore mentre i giallorossi cercano la prima vittoria in casa in EL

Bernardo Silva ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia del Manchester City. In rosa dal 2017, il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno e cercherà una nuova esperienza. Al momento, anche se manca ancora molto, le squadre che hanno mostrato maggior interesse per Bernardo solo il Barcellona e il Paris Saint-Germain.

Dusan Vlahovic è a rischio per la gara di sabato contro il Cagliari. Il serbo, durante il riscaldamento in Norvegia, ha accusato un fastidio al flessore che gli ha poi impedito di giocare. In mattinata l’ex Fiorentina ha svolto gli esami strumentali e nelle prossime ore verranno svelati i tempi di recupero.

La Roma giocherà alle 18.45 in Europa League contro il Midtjylland. I giallorossi non hanno ancora vinto in casa in questa edizione dell’EL (0-1 con il Lille e 1-2 contro il Viktoria Plzen) e vogliono rifarsi contro i danesi che però sono primi in questo momento. Gasperini ritrova Hermoso dietro e rilancia Evan Ferguson dopo il gol di domenica. Probabile, inoltre, il riposo di Kone con la titolarità di El Aynaoui.

