Lazio: Castellanos non si allena in gruppo, Fiorentina a rischio

Il centravanti biancoceleste ha iniziato alla grande la stagione ma un affaticamento all’adduttore rischia di tenerlo fuori nella sfida contro la Viola, probabile il suo rientro col Torino

Un inizio migliore di stagione era difficile da immaginare, sia per lui che per la Lazio. Valentin Castellanos per il momento ha raccolto alla grande la pesante eredità di Ciro Immobile iniziando quest’annata di Serie A con tre reti nelle prime quattro giornate di campionato. Contro il Verona però, oltre al gol, è arrivato anche un infortunio che sembra di lieve entità, ma che lo terrà molto probabilmente fuori nella sfida di domenica sul campo della Fiorentina. Il bomber argentino infatti in questa settimana non si è mai allenato in gruppo e, visto che l’affaticamento muscolare all’adduttore sinistro persiste, è probabile che Baroni non voglia rischiarlo. El Taty dunque non ci sarà a Firenze e probabilmente neanche per l’esordio in Europa League in trasferta contro la Dinamo Kiev. Si punta al suo rientro nel match della prossima giornata contro il Torino.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)