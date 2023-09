Lautaro Martinez inizio record: ora è tra i primi dieci cannonieri dell’Inter

Tempo di lettura 1 minuto

Con la doppietta di ieri alla Fiorentina il capitano nerazzurro si installa al decimo posto della speciale classifica interista

Toro scatenato. Prime tre giornate da urlo per Lautaro Martinez che ha infilzato per ben 5 volte le avversarie di turno. Monza, Cagliari e Fiorentina sono state punite dal nuovo capitano dell’Inter che è apparso più motivato e consapevole del suo ruolo all’interno della squadra. Non solo, con i gol messi a segno ieri Lautaro è entrato di diritto nella storia dell’Inter. Adesso si trova nella top ten dei bomber nerazzurri di tutti i tempi in tutte le competizioni con 107 segnature. Superato sul filo di lana Ermanno Aebi che si era fermato a 106 quando nel 1922 finì il suo periodo alla Beneamata. L’argentino non si vuole fermare e dal decimo posto punta sempre più in alto. Nel mirino Christian Vieri, nono con 123 gol, e Mauro Icardi ottavo, suo compagno di squadra quando arrivò all’Inter nel 2018, a quota 124.

Nel frattempo consegnata la lista per la prossima Champions League. Il grande escluso è Stefano Sensi, probabile che quest’ultimo sia stato risparmiato per essere al meglio in campionato.

Glauco Dusso