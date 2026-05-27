La Roma sceglie D’Amico come nuovo DS, Modric incerto sulla permanenza al Milan, Schmeichel si ritira dal calcio

Tempo di lettura 2 minuti

Il club giallorosso sta per ingaggiare il dirigente dell’Atalanta come successore di Massara, il centrocampista croato deciderà sul suo futuro in estate, il portiere danese smette a 39 anni

Aria di cambiamento in casa Roma a livello dirigenziale. L’addio di Massara è cosa nota da settimane, mentre il nome del suo successore è ancora tutto da scoprire. Il tal senso però, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva. Tony D’amico infatti ha da poco risolto il suo contratto con l’Atalanta e ora è ad un passo dal diventare il prossimo direttore sportivo del club giallorosso. Il dirigente della Dea ha già lavorato con Gian Piero Gasperini quando quest’ultimo era a Bergamo, vincendoci anche un’Europa League insieme. L’idea dei Friedkin è quella di reclutare un DS in piena sintonia con l’allenatore piemontese.

(Frederic Massara, attuale DS della Roma, fonte immagine: AsRoma.com)

Al Milan invece, dopo il tabula rasa a livello di allenatore e dirigenti, potrebbe arrivare anche un altro addio, quello di Luka Modric. Il centrocampista croato, che a settembre compirà 41 anni, ha firmato l’estate scorsa un contratto annuale con i rossoneri ed è indeciso se restare a Milano un’altra stagione oppure no. Il responso definitivo arriverà dopo il mondiale, l’ultimo che l’ex giocatore di Real Madrid e Tottenham giocherà con la Croazia. Inizialmente si era parlato di un suo ruolo come vice di Allegri, ma dopo l’esonero di quest’ultimo il futuro di Modric resta un mistero.

(Fonte immagine: Milanpress.it)

E’ notizia di oggi un ritiro illustre, almeno per quanto riguarda il calcio inglese. A causa di un grave infortunio alla spalla che lo perseguita da quasi un anno, ha infatti annunciato l’addio al calcio giocato Kasper Schmeichel. Figlio d’arte, il portiere danese è ora in forza al Celtic Glasgow, fresco vincitore dell’ultimo campionato scozzese, ma viene da tutti ricordato per essere stato il numero 1 del miracoloso Leicester di Claudio Ranieri, che trionfò in Premier League nel 2016. Con le Foxes, Schmeichel ha militato per 11 stagioni, dal 2011 al 2022, e può vantare anche 120 presenze con la Danimarca.

(Fonte immagine: Diretta.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Leggo.it)