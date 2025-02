La Roma ha cambiato marcia

Tempo di lettura 2 minuti

I giallorossi hanno una nuova pelle da quando sulla panchina siede Claudio Ranieri

La Roma è in un gran periodo di forma che coincide più o meno con l’arrivo di Ranieri; il mister ha trasformato una squadra svuotata e senza grinta e l’ha resa sicura delle proprie qualità di fronte a qualsiasi avversario. I giallorossi dopo il facile successo contro il Monza hanno raggiunto quota 40 punti e si sono avvicinati alla zona Europa, approfittando dei tanti passi falsi delle concorrenti in questo turno con diverse sorprese. Ora l’obiettivo è agganciare quel treno di squadre e concorrere per un posto nelle competizioni europee che solo un paio di mesi fa sembrava pura utopia. Inoltre il passaggio del turno contro il Porto in Europa League permette alla squadra di giocare anche su quel fronte, dove si ha un conto aperto dopo una finale e una semifinale negli ultimi due anni. Ranieri ha tantissimi meriti nella gestione della squadra, ha rimesso i calciatori nei gusti ruoli dando importanza a tutti, sta valorizzando una rosa profonda mantenendo sempre alta l’attenzione e anche la condizione fisica generale è molto migliorata. In campionato ora la Roma è la squadra con la sequenza di risultati utili consecutivi più lunga, nelle ultime dieci è addirittura prima in classifica con sette successi e tre pareggi, simbolo di un cambio totale di risultati e mentalità. Alla prossima c’è il Como contro cui i giallorossi hanno trovato l’ultima sconfitta in Serie A e cercheranno di prendersi anche questa rivincita, senza dimenticare il doppio impegno in Europa contro l’Athletic Bilbao in arrivo, con gli spagnoli altrettanto in grande forma e con cui si preannuncia una grande sfida. La Roma deve proseguire su questo binario e vedere come arriverà alla fine, l’Europa League resta il grande obiettivo, ma il campionato non va sottovalutato visto che tra aprile e maggio ci saranno molti scontri diretti consecutivi che saranno decisivi per la rincorsa dei giallorossi.

