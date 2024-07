La Fiorentina perde a centrocampo: salutano Bonaventura, Castrovilli e Duncan

Tempo di lettura 1 minuto

Il 30 giugno sono scaduti diversi contratti in serie A, i viola dicono addio a pezzi importanti delle ultime stagioni

Nell’aria da qualche tempo, ora è ufficiale. La Fiorentina saluta alcuni dei suoi giocatori più importanti, tra questi quello che fa più sensazione è sicuramente Giacomo Bonaventura. Il centrocampista offensivo è stato il simbolo viola delle ultime stagioni arrivando anche in nazionale nel recente passato. A Firenze dal 2020 ha collezionato 161 presenze condite da 22 gol. Un addio importante e non facile per lui attaccato alla squadra e alla società di Commisso. Da vedere ora chi proverà ad accaparrarselo dopo che il suo contratto è scaduto ieri. Insieme a Bonaventura lasciano la Fiorentina altri due pezzi importanti. Svincolati Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan, anche quest’ultimi diventano una ghiotta occasione di mercato per chi dovrà rinforzare il proprio centrocampo. Castrovilli arrivato dal Bari nel 2017 ha avuto una parentesi biennale alla Cremonese poi si è imposto a Firenze mettendo insieme 131 presenze e 14 reti. Dei gravi infortuni lo hanno limitato nelle ultime stagioni. Duncan, come Bonaventura, è arrivato in viola nel 2020. Dopo un breve prestito al Cagliari nel 2021 è rimasto alla corte fiorentina contando ben 123 presenze e 7 gol.

Glauco Dusso