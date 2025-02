Inter, frattura al dito per Sommer

Tempo di lettura meno di un minuto

Il portiere svizzero dovrà rimanere ai box per circa 3-4 settimane dopo essersi infortunato in allenamento

Brutte notizie in casa Inter. Yann Sommer si è infortunato in allenamento e gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura della falange del pollice della mano destra. I tempi di recupero non sono ancora ben definiti ma è probabile che il portiere svizzero starà lontano dai campi per circa 3-4 settimane. Sommer salterà sicuramente le prossime 4 gare contro Genoa, Lazio, Napoli e Monza ma c’è il rischio che il 36enne torni direttamente dopo la sosta per le nazionali di metà marzo.

Con ogni probabilità sarà Martinez, arrivato in estate dal Genoa, a sostituire Sommer in questo filotto di partite.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina