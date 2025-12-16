Il Napoli ritrova Lukaku in Supercoppa, caso Mainoo al Manchester United e la Juventus vuole un regista a gennaio

Tempo di lettura 2 minuti

Il belga volerà a Riyad con la squadra dopo l’infortunio rimediato ad agosto. Intanto, il fratello del calciatore inglese si appella per “liberarlo” dai Red Devils e Spalletti ha bisogno di un nuovo centrocampista

Romelu Lukaku torna a disposizione del Napoli. Dopo il KO di Udine, agli azzurri serviva una bella notizia: detto fatto, il belga sarà arruolabile per la Supercoppa italiana a Riyad. Il Napoli partirà oggi alla volta del continente asiatico, dove giovedì sarà impegnato nella semifinale della final four. L’avversario è il Milan e in caso di vittoria affronterà la vincente di una tra Inter o Bologna. Lukaku è fuori da agosto, ovvero dall’amichevole estiva contro l’Olympiakos. L’infortunio al quadricipite della coscia sinistra lo ha tenuto fuori per molto tempo, ma adesso vuole rimettersi subito in carreggiata.

In Inghilterra è ufficialmente scoppiato il caso Kobbie Mainoo. Ieri sera, prima della partita tra Manchester United e Bournemouth, finita con un pirotecnico 4-4, il fratellastro del centrocampista inglese, Jordan Mainoo-Hames, è apparso tra gli spalti con una maglia con su scritto “Free Kobbie Mainoo” (Liberate Kobbie Mainoo). Il calciatore del 2005 sta trovando pochissimo spazio al Manchester United, tanto da non aver mai giocato da titolare. Mainoo vuole andare via già a gennaio e anche Ruben Amorim, allenatore dei Red Devils, sicuramente non si strapperebbe i capelli in caso di addio. Potrebbe diventare una vera opportunità per la Serie A, occhio soprattutto al Napoli, alla ricerca di un centrocampista. Già in estate, gli azzurri avevano provato a replicare il colpo McTominay.

La Juventus, reduce dalla bella vittoria di Bologna, continua la sua ricerca al prossimo regista. Il preferito rimane Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, in forza al Marsiglia, piace tantissimo a Spalletti per la sua esperienza, la sua duttilità e la sua intelligenza. L’ostacolo più grande però è Roberto De Zerbi, che non vuole privarsi assolutamente di uno dei suoi giocatori più importanti, ma occhio a Locatelli, pupillo proprio del mister del Marsiglia, che potrebbe entare in un ipotetico scambio. La Juventus guarda anche ai prossimi parametri zero: piace Schlager. In estate dovrebbe lasciare a zero il Lipsia. L’idea è quella di bloccarlo per farlo arrivare da svincolato in estate.

