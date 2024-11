Il Genoa ha esonerato Gilardino, altra scelta dubbia

Tempo di lettura 3 minuti

I proprietari del Grifone hanno deciso di sollevare dall’incarico l’ex attaccante in favore di Patrick Vieira

Altro esonero in Serie A in questa stagione. A pagare oggi è Alberto Gilardino ma ritengo che questa scelta sia a dir poco scellerata. La dirigenza rossoblù ha preso questa decisione in quanto la squadra si trova a 10 punti in classifica, a -1 dalla zona retrocessione, ma non credo che il tutto sia dipeso dall’allenatore. Già se andiamo solo a vedere i vari infortuni in questo inizio di campionato possiamo capire che Gilardino ha lavorato senza giocatori fondamentali come Junior Messias, Malinovskyi e Gollini oltre allo stop di Vitinha che ha complicato ulteriormente i piani del Genoa. Inoltre anche il mercato in estate non è stato il massimo considerando le partenze di Retegui e Gudmundsson, nel giro di una settimana circa, e del portiere Martinez. Senza giocatori di questo calibro era abbastanza scontato che il Genoa faticasse a replicare la grande annata passata e se poi ci si mettono anche gli infortuni non si può proprio dare la colpa di tutto all’allenatore e mandare all’aria il progetto intrapreso da Gilardino.

La scelta di Vieira poi la capisco ancora meno. L’esonero di Gila poteva avere senso nel caso in cui venisse scelto un allenatore esperto in grado di salvare il Genoa senza troppe difficoltà ma invece il francese ha poca esperienza in panchina e ancor meno in Serie A. Capisco che Vieira ha giocato nel nostro campionato con il Milan, la Juve e l’Inter ma non credo che questo possa bastare per rassicurare i tifosi del Grifone. Ovviamente poi è giusto dare fiducia all’ex allenatore dello Strasburgo anche se i risultati ottenuti nelle sue ultime tre squadre non fanno ben sperare. Esonero alla terza stagione stagione con il Nizza, dopo un settimo e un quinto posto, e stessa sorte con il Crystal Palace a metà secondo anno, dopo un dodicesimo posto. Per quanto riguarda invece la sua ultima esperienza in Francia, Vieira ha rescisso consensualmente il suo contratto dopo solo una stagione conclusa al tredicesimo posto.

Infine anche il tempismo di questo esonero non ha senso. Se la decisione era già stata presa, era molto meglio esonerare Gilardino la settimana scorsa in modo di dare il tempo necessario a Vieira di conoscere la squadra e preparare la prossima gara di campionato.

Ad ogni modo il francese è atteso tra stasera e domani mattina a Genova per iniziare la sua nuova esperienza con il Grifone. Prima di chiudere con Vieira, la società rossoblù ha sondato anche Cannavaro e van’t Schip.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina