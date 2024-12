Il calcio trattiene il fiato per Edoardo Bove: il primo bollettino rasserena gli animi

Tempo di lettura 1 minuto

Il giocatore 22enne della Fiorentina si è accasciato a terra dopo circa un quarto d’ora del match contro l’Inter, partita sospesa e immediato trasferimento in ospedale, i primi segnali sono positivi

Il minuto numero 17 di Fiorentina-Inter poteva trasformarsi in un ricordo drammatico. In quell’istante in cui Edoardo Bove è crollato al suolo per un malore il Franchi si è congelato. Subito circondato dai giocatori di entrambe le squadre il calciatore è stato immediatamente soccorso mentre i compagni scoppiavano in lacrime increduli. Dopo pochi istanti è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale. Da lì fiato trattenuto per tutti in attesa di aggiornamenti che sono poi arrivati. Bove era cosciente e respirava autonomamente. Un parziale sospiro di sollievo aspettando notizie ufficiali. Notizie che sono poi arrivate in serata con il primo bollettino che così recitava:

“ACF Fiorentina e l’azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo in seguito alla perdita di coscienza occorsa durante la partita Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di visita emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore”.

La notizia è in continuo aggiornamento. Nel frattempo forza Edoardo, siamo tutti con te per un pronto recupero.

Glauco Dusso