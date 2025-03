Giovedì di fuoco: Olimpico e San Mamés pronti allo spettacolo

Tempo di lettura 1 minuto

Lazio e AS Roma in una sfida a distanza con unico obiettivo: vincere per proseguire il cammino europeo verso la finalissima

Turno di Europa League: i riflettori saranno puntati sulle città di Roma e Bilbao.

La Lazio guidata da mister Baroni affronterà in casa il Viktoria Plzen, l’AS Roma in trasferta sfiderà l’ Athletic, entrambe le squadre italiane partono in vantaggio con una vittoria strappata all’ultimo minuto nel tempo di recupero. I biancazzurri dovranno fare a meno di Rovella e Gigot espulsi all’andata, mister Ranieri dovrà seguire il suo intuito, trovare il giusto sostituto di Celik infortunato ed un turnover chiave in attacco.

Entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo secondo per passare ai quarti… avvicinandosi così ad un ipotetico derby in finale che farebbe impazzire le tifoserie romane.

Fonte foto:www.europaleague.com

Silvana Perrini