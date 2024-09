Brutti infortuni in Europa: gravi stop per ter Stegen e Malinovskyi, preoccupazione Rodri

Tempo di lettura 1 minuto

Weekend sfortunato nei maggiori campionati europei, si fanno male seriamente il portiere del Barcellona e l’ucraino del Genoa, anche il centrocampista del City fuori in lacrime

Brutte scene sui campi spagnoli, italiani e inglesi. In ordine di tempo è Ruslan Malinovskyi ha salutare almeno tutto il girone di andata e chissà quanto di quello di ritorno. Grave distorsione della caviglia destra nel match di Venezia. Per lui rottura del perone e lussazione articolare. Operato ieri, inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo. Stagione, invece, che pare finita per Marc Andrè ter Stegen che nella giornata di ieri contro il Villarreal ha subìto la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Portato via in barella a fine primo tempo, 7-8 mesi di stop per lui e Barcellona che valuterà se muoversi sui portieri svincolati. Infine domenica da incubo anche per Rodri. Nel match con l’Arsenal è uscito piangendo dopo una torsione innaturale del ginocchio. Si attendono gli esami strumentali per capire la vera entità dell’infortunio. A breve si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso