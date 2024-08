Firenze è la nuova succursale della Juventus

Tempo di lettura 4 minuti

L’ala argentina Nico Gonzalez passa alla Juve scatenando l’ira di diversi tifosi viola nei confronti dell’attuale dirigenza gigliata

Per il popolo viola la Juventus rappresenta il nemico per eccellenza, un astio sportivo di primissimo livello che ha raggiunto grandissimi picchi nel campionato 1982 quando i bianconeri vinsero il tricolore per un solo punto sulla Fiorentina con tanto di decisioni arbitrali discutibili, con l’ormai storico slogan viola ‘meglio secondi che ladri’; in Europa altre decisioni dubbie arbitrali nella finalissima di Coppa Uefa nel 1990 con la Juve che ebbe la meglio sulla Fiorentina; infine nello stesso anno il passaggio doloroso di Roby Baggio dalla Fiorentina alla Juve. Una rivalità da parte del popolo gigliato che non si è mai attenuata, ma negli ultimi anni è successo dell’incredibile! Alla fine dell’era dei fratelli Della Valle arriva il primo smacco ai tifosi.

Federico Bernardeschi

Nel 2017 il numero 10 gigliato Federico Bernardeschi, reduce da 11 gol nel suo ultimo campionato in viola, per un totale di 23 gol in 3 anni, passa all’acerrima rivale Juve per 40 milioni di euro. In bianconero in 5 anni realizza soltanto 12 reti venendo spesso criticato dai tifosi bianconeri per le sue prestazioni opache.

Federico Chiesa

Nel giugno 2019 la Fiorentina viene acquistata dal presidente italo-americano Rocco Commisso e dopo una sola stagione vende il miglior marcatore Federico Chiesa, 10 gol in campionato, per un totale di 34 reti in 4 anni, per 44 milioni di euro alla Juventus. Una mossa che fa inferocire diversi tifosi viola. Con la Juve nel gennaio 2022 si infortuna gravemente e resta fermo quasi un anno. Fa fatica a tornare ai livelli precedenti, in 4 anni mette a segno 32 gol, 2 in meno rispetto al periodo in viola.

Dusan Vlahovic

Sempre nel gennaio 2022 la Juve preleva per 83 milioni di euro il numero 9 gigliato Dusan Vlahovic, che in quel campionato aveva già realizzato 17 gol in viola, per un totale di 49 reti in 3 anni e mezzo.

Non c’è due senza tre e infatti in questo week end l’ennesimo oltraggio ai tifosi viola da parte di Rocco ‘Gobbisso’ rinominato in questa maniera dal popolo gigliato: Nico Gonzalez va alla Juventus per 8 milioni di euro iniziali e altri 20 successivamente. L’argentino è stato il miglior marcatore per la squadra gigliata nello scorso campionato, 12 gol, per un totale di 38 reti in 3 anni.

Nico Gonzalez

Troppo, veramente troppo! Poi per ora è stata la Juve a perderci in queste operazioni a livello economico perchè i giocatori in questione non hanno reso secondo le aspettative. Nico stesso non ha mai trascinato la viola alla conquista di una coppa, non è stato determinante nelle finali, così come non lo è stato nell’Argentina. Qui si tratta però di rispetto verso i propri tifosi, vendere i migliori giocatori alla squadra nemica numero uno significa calpestare la passione di chi investe tempo e denaro per la propria squadra del cuore. Possibile che questi 4 calciatori volessero a tutti costi giocare nella Juventus sapendo della rivalità che c’è con la viola? Possibile non riuscire a cederli in qualsiasi altro club?

Siamo ambiziosi è il motto di questa Fiorentina, ma i risultati attuali e recenti dicono al momento il contrario! Una finale persa di coppa Italia evitando diverse squadre blasonate, due finali perse in Conference League, che è comunque una competizione modesta.

Nella stagione appena iniziata la partenza è stata allucinante: 2 punti in campionato contro due compagini neo promosse e pareggio interno in Conference contro un club sconosciuto ai più.

Zero titoli e innumerevoli brutte figure, questo è il dato di fatto!

