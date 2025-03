Fiorentina, torna Kean tra i convocati

Tempo di lettura meno di un minuto

L’attaccante ex Juventus ha recuperato dal trauma cranico patito nella partita contro il Verona

Buone notizie per la Fiorentina e Palladino che ritrovano Moise Kean per la gara di domani contro il Panathinaikos. L’attaccante ha recuperato dal trauma cranico subìto nella gara del 23 febbraio contro il Verona ed ha svolto tutta la rifinitura in gruppo. Difficile dire se Kean giocherà dall’inizio o no ma sicuramente la sua presenza in panchina sarà di grandissima importanza visto l’apporto fondamentale dato dall’ex Juventus in questa stagione.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina