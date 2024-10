Fiorentina, si ferma Kean: è out per il match contro il Genoa

L’attaccante non parte per la trasferta contro i liguri a causa di un fastidio alla caviglia

Moise Kean non sarà disponibile per l’incontro della sua Fiorentina contro il Genoa, previsto per questo pomeriggio alle 18:30 al Ferraris. L’attaccante italiano si trascina ancora quel problema alla caviglia che aveva messo in dubbio la sua presenza anche contro la Roma, dove poi giocando aveva fatto una gran partita segnando due gol. Stavolta però non si vogliono correre rischi e Kean rimarrà a Firenze ad osservare le cure del caso, con Kouamè che agirà da prima punta.

Alessandro Fornetti