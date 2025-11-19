Felicità Bologna, per lo scudetto ci sono anche i rossoblù…

Tempo di lettura 3 minuti

I due successi di fila, il colpo nel derby di Parma ma soprattutto il secco 2-0 ai campioni d’Italia del Napoli, hanno portato entusiasmo in dosi massicce in casa dei felsinei che non nascondono giuste velleità

Ora per il Bologna si profila la trasferta di Udine, apparentemente un passaggio complicato, la squadra è chiamata a gestire un’emergenza che coinvolge difesa ed esterni. Vincenzo Italiano sta valutando diverse soluzioni alternative per mantenere equilibrio e intensità, con Martin Vitík possibile titolare al centro della retroguardia vista la condizione non ottimale di Jhon Lucumí. Un esame importante in un campo storicamente difficile per i rossoblù.

Nel frattempo, il Bologna continua a essere una delle sorprese più luminose di questa stagione. La squadra è quinta con 21 punti, davanti alla Juventus e a soli tre punti dalla vetta occupata da Inter e Roma. Questo andamento alimenta il dibattito sulla possibile vincitrice e le scommesse sullo scudetto mantengono i rossoblù a distanza (quota 61.00), pur riconoscendo il valore mostrato finora. Inter resta favorita a 1.85, seguita da Napoli a 5.00 e Milan a 5.50: numeri che riflettono le gerarchie, ma non cancellano ciò che sta costruendo Bologna.

Le parole di Nicolò Cambiaghi, attualmente ai box per un infortunio muscolare, raccontano al meglio l’identità di questo gruppo. L’esterno ha evidenziato come coesione, intensità e spirito collettivo siano diventati marchi distintivi della squadra. Un ambiente quasi “familiare” che permette ai giocatori di esprimersi con leggerezza, divertimento e continuità, elementi fondamentali per alimentare un percorso di crescita sempre più evidente.

La gara di Udine assume un valore importante anche in prospettiva. I friulani vantano 40 precedenti in casa con il Bologna, un bilancio che vede l’Udinese avanti con 16 successi, mentre i rossoblù hanno conquistato 9 vittorie, 15 i pareggi. Italiano chiede una prova di maturità alla sua squadra, mantenendo la concentrazione nonostante le assenze e la pressione crescente. Serviranno personalità, ordine e capacità di adattarsi alle difficoltà.

Al di là dei numeri, l’aspetto più affascinante riguarda il percorso dei felsinei. Vedere una squadra non considerata una “big” come il Bologna, competere stabilmente nelle zone nobili della classifica testimonia un’evoluzione costruita nel tempo, con ambizione, programmazione e idee chiare. Negli ultimi tre anni i rossoblù hanno scalato posizioni, consolidato identità e dimostrato di poter reggere il confronto con avversari più blasonati. Un cammino che oggi permette di guardare in alto senza paura, continuando a sorprendere.

