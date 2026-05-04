Farioli finalmente sorride, il Porto vince il campionato! La favola del Thun campione di Svizzera, la Roma con la Fiorentina per la Champions League

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Il tecnico, dopo la beffa dell’anno scorso con l’Ajax, stavolta non sbaglia, incredibile nel campionato elvetico con il trionfo di una neopromossa mentre stasera i giallorossi tentano di prendere l’ultimo treno per giocarsi il quarto posto

Finalmente Francesco Farioli. Il tecnico italiano alza il suo primo titolo da allenatore. Lo fa alla guida del Porto vincendo sabato sera in casa contro l’Alverca. I Dragoes salgono quindi sul tetto del Portogallo con due giornate di anticipo a 4 anni dall’ultima volta. Le lacrime di Farioli questa volta sono di gioia mentre l’anno scorso furono di tristezza vista la beffa subita con l’Ajax. In testa tutto l’anno le ultime settimane furono disastrose con il PSV che sorpassò il lancieri all’ultima curva. Ora può festeggiare quello che per il Porto è il 31° titolo, ancora lontano il Benfica a quota 38.

Voliamo in Svizzera dove è andato in scena un vero e proprio miracolo. Con tre giornate di anticipo il Thun si laurea campione di Svizzera e lo fa da neopromossa bissando l’impresa del Kaiserslautern che fece lo stesso 28 anni fa in Bundesliga. Decisiva la sconfitta del San Gallo contro il Sion a consegnare a mister Mauro Lustrinelli il primo titolo della storia del Thun che l’anno scorso militava nella Challenge League, la serie B svizzera. Una favola impensabile a inizio stagione per una squadra che ricordiamo per una partecipazione in Champions League nel 2005/06. Ora invece ha messo in fila tutte le squadre più quotate aggiudicandosi contro tutti i pronostici il campionato per la prima volta nella sua storia.

I festeggiamenti dei giocatori del Thun – Fonte rsi.ch

Infine torniamo in serie A. Questa sera il posticipo sarà Roma- Fiorentina e si tratta di un’occasione ghiottissima per i giallorossi. La sconfitta del Milan e i pareggi di Juventus e Como aprono la possibilità di accorciare sino a un punto dal quarto posto. A tre giornate dal termine sarebbe un rush finale tutto da seguire dove nessuno potrà stare tranquillo. La Fiorentina, dal canto suo, può dirsi quasi serena sul fronte salvezza. Nella Roma tornano arruolabili Konè e Dybala, solo il francese ha però possibilità di partire dall’inizio. Nei viola assenti le due punte Kean e Piccoli, Vanoli dovrà puntare sull’attacco leggero con Gudmundsson falso nove e con le ali Harrison e Solomon. Gasperini che, dopo i saluti di Ranieri, vuole dare un segnale del suo operato.

Manu Kone scalpita -fonte Goal.com

Glauco Dusso