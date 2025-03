Europa League: Roma, grande confronto con il Bilbao

Tempo di lettura meno di un minuto

I giallorossi ritrovano gli spagnoli dopo averli affrontati già nella precedente fase della competizione

Roma e Athletic Bilbao si candidavano all’inizio di questa Europa League come due delle favorite assolute per il trionfo finale, tuttavia la sfida tra le due arriva già agli ottavi di finale. Le due formazioni si incrociano nuovamente dopo la sfida nella fase campionato terminata 1-1 all’Olimpico e sarà un doppio confronto sicuramente emozionante ed equilibrato. Entrambe vogliono il passaggio del turno per poi sognare la finale che si giocherebbe proprio a Bilbao. Ranieri deve rinunciare a Paredes squalificato ma ritrova Dovbyk dall’inizio, in difesa l’unico dubbio è tra Celik e Hummels con il tedesco favorito a cause delle precarie condizioni fisiche del turco.

Alessandro Fornetti