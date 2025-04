Manchester United, stagione finita per Zirkzee

Tempo di lettura meno di un minuto

L’olandese ex Bologna non scenderà più in campo per un infortunio patito nella sfida al Newcastle di domenica

La stagione di Joshua Zirkzee è ufficialmente finita. L’attaccante del Manchester United si è infortunato al tendine del ginocchio sinistro nell’ultima gara disputata dai Red Devils contro il Newcastle. Non è ancora chiaro cosa si sia fatto l’ex Bologna ma, nella conferenza stampa di oggi, Ruben Amorim ha annunciato la fine anticipata della stagione di Zirkzee. Sicuramente nei prossimi giorni verrà chiarito l’infortunio ma l’ex Bologna inizierà subito la riabilitazione per essere pronto per l’annata 2025-26.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina