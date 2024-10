Emergenza Juventus con vista Lazio: si ferma anche McKennie

Tempo di lettura 1 minuto

Lo statunitense torna anzitempo a Torino dal ritiro della sua nazionale, per lui un problema muscolare che va ad aggiungersi agli altri infortunati, sabato ci sono i biancocelesti

Altro grattacapo per Thiago Motta. La sosta per le nazionali restituisce un infortunio in più. E’ quello di Weston McKennie che con gli Usa ha rimediato un fastidio muscolare che fa temere possa essere qualcosa di più. Nei prossimi giorni gli esami daranno il responso ma nel frattempo è una notizia che non ci voleva per il tecnico bianconero già alle prese con altre defezioni. Oltre al lungodegente Bremer, infatti, si sono fermati anche Nico Gonzalez e Koopmeiners. Quest’ultimo, alle prese con una frattura alla costola, proverà ad allenarsi con una speciale fasciatura, la speranza è di riaverlo contro l’Inter. Inoltre sabato con la Lazio mancherà anche Francisco Conceiçao squalificato dopo l’espulsione ricevuta con il Cagliari. Non una situazione semplice in vista di un big match come quello contro la squadra di Baroni. McKennie, soprattutto, aveva scalato le gerarchie a suon di ottime prestazioni ed era uno dei più in forma. Di sicuro Motta avrà già studiato le contromisure, d’altronde ci ha già abituato a colpi a sorpresa pescando dal mazzo jolly davvero interessanti.

Glauco Dusso