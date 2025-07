Dzeko e Immobile: “Siamo ancora qua, eh già”

Tempo di lettura 3 minuti

Il bosniaco e l’italiano giocheranno nella prossima stagione nella Fiorentina e nel Bologna. Intramontabili bomber con voglia ancora di grandi sfide

Siamo ancora qua, eh già… Cantava un certo Vasco Rossi, che di storia della musica italiana ne ha fatta, eccome. ma anche questi due di storia recente del calcio italiano e non solo ne hanno scritto, ossia Edin Dzeko e Ciro Immobile. I due bomber nella prossima stagione giocheranno nuovamente in Serie A. Edin ha firmato per la Fiorentina, si attende solamente l’annuncio ufficiale; mentre Ciro lo ha fatto per il Bologna. Un doppio illustre ritorno per scrivere altre grandiose pagine della loro vita da eterni bomber. Dzeko 39 anni, Immobile 35, uno alla Viola dopo le esperienze sempre in Italia a Roma, sponda giallorossa, e a Milano, sponda nerazzurra; l’altro sotto la Torre degli Asinelli, dopo aver militato nel massimo campionato nostrano con le maglie di Juventus, Genoa, Torino e Lazio. Proprio a Roma, ha fatto la storia vincendo pure la “Scarpa d’Oro” nella stagione 2019-20 con 36 gol all’attivo.

Dzeko e Immobile, eterni bomber

Edin e Ciro per scrivere le ultime pagine della loro storia calcistica. Dzeko ha segnato nel campionato italiano 107 gol tra Roma e Inter. In Italia, non è mai riuscito a vincere lo scudetto, portandosi a casa due supercoppe italiane e due coppe Italia (tutte con l’Inter). Stesso numero di supercoppe per Immobile (in Serie A 201 gol), ma una Coppa Italia in meno e tutte vinte con la maglia della Lazio. I due, dopo anni di confronti in campo sempre in Serie A, ritorneranno a duellarsi a distanza sempre nel massimo campionato nostrano. Peraltro in due belle e interessanti realtà. La Fiorentina, che con il ritorno di Stefano Pioli, punterà a fare quello step in più per ambire ad alzare qualche trofeo; il Bologna, la realtà più bella dell’ultimo biennio. La Viola giocherà in Conference League, mentre il Bologna avrà l’Europa League. Insomma, altri due buoni motivi per rientrare nel Belpaese, dopo le esperienze in Turchia: Dzeko al Fenerbahce e Immobile al Besiktas.

E quel sogno di Ciro

I due non hanno mai dimenticato il vizio del gol. Tant’è che nell’ultima stagione trascorsa in Turchia, hanno messo a referto 21 gol il bosniaco e 19 l’italiano. Ciro ha anche un altro sogno: quello di ritornare in Nazionale per l’ultimo ballo anche con la maglia dell’Italia e in un’epoca dove si fa fatica a trovare un bomber di razza, l’attaccante di Torre Annunziata, perché no, potrebbe fare al caso di Rino Gattuso. Ci sono le gare di qualificazione al Mondiale da disputare per andare (si spera e si prega) al Mondiale la prossima estate.

