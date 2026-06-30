Diario Mondiale 2026: Il Brasile supera il Giappone con un gol quasi allo scadere, la Germania e l’Olanda eliminate ai rigori

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Ancelotti va agli ottavi grazie alla rete di Martinelli, altra figuraccia per i tedeschi dopo la vittoria nel 2014, delusione anche per la nazionale allenata da Koeman

A Houston si sfidano Brasile e Giappone dando vita ad un match avvincente. Al 29′ sono i nipponici a trovare il vantaggio: Sano recupera il pallone e, arrivato al limite dell’area, supera Alisson con un destro all’angolino. Nella ripresa i ragazzi di Ancelotti trovano il pareggio al 56esimo con l’incornata di Casemiro su cross di Gabriel. Al 96′, quando la partita sembrava ormai destinata ai supplementari, Bruno Guimaraes imbuca per Martinelli il quale segna e regala il passaggio del turno ai suoi. Il Brasile conquista a fatica gli ottavi di finale dove affronterà la vincente di Costa d’Avorio-Norvegia mentre il Giappone abbandona la competizione a testa alta con il rammarico di aver incontrato una big troppo presto.

Gabriel Martinelli festeggia il gol del decisivo 2-1

Germania-Paraguay scendono in campo a Boston nella seconda sfida della giornata. La prima frazione scorre senza particolari occasioni fino al gol del Paraguay: al 42′ Enciso batte Neuer con un colpo di testa dal centro dell’area su assist di Galarza. Nella ripresa la Germania trova il pareggio al 54′ con Havertz che spizza di testa il cross di Wirtz. Nel secondo tempo supplementare viene annullato un gol a Tah e si va ai rigori, in questo caso con diversi errori. Per i tedeschi sbagliano Havertz, Woltemade e Tah mentre per l’Albirroja non segnano Sanabria e Balbuena. Decisivo il rigore di Canale che regala gli ottavi di finale ad una tenace Paraguay. Risultato finale: Germania-Paraguay 1-1 e 3-4 d.c.r. La nazionale sudamericana affronterà la vincente di Francia-Svezia. Altra figuraccia per la Germania in un Mondiale dopo la vittoria nel 2014, da lì 2 eliminazioni ai gironi e la sconfitta di ieri ai sedicesimi. Una brutta partita per i ragazzi di Nagelsmann e, oggettivamente, un torneo fallimentare.

Jose Canale realizza il rigore decisivo per il passaggio del turno del Paraguay

A Monterrey va in scena la gara tra Olanda e Marocco. Il primo tempo vede gli africani spingere di più rispetto ai ragazzi di Koeman ma è nella ripresa che la partita si anima. Hakimi colpisce una traversa, 52′, ma sono gli olandesi a trovare il vantaggio al 72′ con Gakpo su assist, da terra, di Summerville. Nel recupero il Marocco riesce a pareggiare con il colpo di testa di Diop che sfrutta il cross di Taibi. Nei supplementari occasionissima per il marocchino Rahimi ma il portiere olandese Verbruggen compie una prodezza. La partita va ai calci di rigore: Kluivert, Timber e Summerville sbagliano per l’Olanda mentre Saibari realizza il rigore decisivo nonostante gli errori di El Aynaoui e Hakimi. Risultato finale: Olanda-Marocco 1-1, 2-3 d.c.r. Gli africani, autori di una ottima partita, volano agli ottavi dove affronteranno il Canada mentre l’Olanda disputa una partita sottotono meritando l’eliminazione.

Ismael Saibari festeggia dopo aver segnato il rigore decisivo per il passaggio del turno del Marocco

Menù del giorno: Costa d’Avorio–Norvegia alle 19, Francia–Svezia alle 23 e Messico–Ecuador alle 3.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina