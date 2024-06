Diario Euro 2024: l’Austria beffa tutti, è prima! Nella noia passano Inghilterra, Danimarca e la storica Slovenia

Tempo di lettura 6 minuti

Si chiudono girone C e D, la squadra di Rangnik batte l’Olanda e si prende la testa grazie al pareggio di una Francia distratta, passano tutte e tre. Doppio 0-0 nell’altro raggruppamento, Serbia eliminata

Nella giornata di ieri di Euro 2024 terza giornata per altri due gruppi che concludono il loro cammino. Alle ore 18 il girone D.

A Dortmund ecco la sfida tra Francia e Polonia già eliminata. Ai transalpini manca ancora qualcosa, nonostante il rientro in campo di Mbappè con tanto di maschera in volto dopo la frattura del setto nasale. A dirla tutta i ragazzi di Deschamps sbattono contro un grande Skorupski che con una serie di interventi salva più volte la porta polacca. I transalpini si confermano col freno a mano tirato e ci vuole un rigore nella ripresa per sbloccare la partita. Ci pensa proprio Mbappè a realizzare il suo primo gol in un europeo nonchè la seconda rete nella rassegna tedesca della sua nazionale, la prima di un proprio giocatore visto che con l’Austria è bastato un autogol. Confermata la testa fra le nuvole dei francesi che subiscono il pareggio, sempre dal dischetto, di Lewandowski. Penalty tirato due volte, nella prima Maignan aveva parato ma partendo da posizione irregolare. Il pareggio costa caro ai bleu che a causa della contemporanea vittoria dell’Austria passano da secondi.

Mbappè sigla il suo primo gol a un europeo, alla fine però è 1-1 – Fonte calciomercato.com

Eccoci proprio a Berlino dove è andato in scena lo scoppiettante match tra Olanda e Austria. La squadra di Rangnick è sicuramente la rivelazione di questo europeo mostrando individualità e gioco molto interessanti. Dopo sei minuti già in vantaggio grazie ad un autogol di Malen. L’Austria tiene in scacco l’Olanda e solo a inizio ripresa deve capitolare quando Gakpo sigla l’1-1 con un bel tiro. I biancorossi continuano a produrre gioco e non si abbattono. Il nuovo vantaggio arriva con una bella azione conclusa da Schmid di testa dopo un cross di Grillitsch. Gli oranje rispondono ancora, Depay trova la deviazione vincente a centro area per il 2-2. Sembra finita qui e invece l’Austria, mai doma, mette in campo tutta la sua classe grazie a due dei suoi migliori giocatori: Baumgartner dentro per Sabitzer che infila Verbruggen a una manciata di minuti dal termine, 3-2. Grandi feste per gli austriaci che chiudono incredibilmente il girone al primo posto. Soddisfazione moderata in casa Olanda che passa come una delle migliori terze.

Alle ore 21 è tempo di girone C. Chi si aspettava spettacolo e capovolgimenti in classifica è rimasto clamorosamente deluso. A Colonia dove andava in scena Inghilterra-Slovenia, vince la noia. Leggendo la rosa inglese ancora non ci capacitiamo di come possa giocare così male la nazionale dei tre leoni. Lenta, prevedibile, un gioco da ragazzi per gli impavidi sloveni portare a casa il punto che vale la storica prima qualificazione agli ottavi di finale di un europeo. Se non ci saranno novità di atteggiamento e risultati nella fase finale, Euro 2024 sarà sicuramente il canto del cigno per Southgate. Gli inglesi passano come primi ma deludendo ancora.

Esultanza slovena al termine del match – Fonte lavoce.hr

A Monaco di Baviera ecco Danimarca contro Serbia. La musica non cambia neanche qui, reti bianche al novantesimo e Serbia che torna a casa dopo tre match molto negativi. La Danimarca fa il minimo indispensabile per passare da seconda addirittura con 3 punti, gli stessi della Slovenia. Per capire chi precedeva l’altra si è fatta molta fatica. Infatti le due nazionali erano pari in tutto: scontro diretto, differenza reti generale, reti segnate e addirittura fair play, ovvero i cartellini gialli subiti (6 a testa). In questo caso si è dovuti tornare al girone di qualificazione ma anche qui, essendo nello stesso, le due squadre sono arrivate prime a pari punti, 22. Allora ecco finalmente il parametro decisivo, gli scontri diretti in quel gruppo. 1-1 in Slovenia e 2-1 per la Danimarca a Copenaghen. Morale della favola: Danimarca seconda, Slovenia terza.

Ecco la classifica attuale delle terze classificate, le prime quattro passano:

Olanda 4 pt. (0)

Slovenia 3 pt. (0)

Slovacchia 3 pt. (0)*

Ungheria 3 pt. (-3)

Croazia 2 pt. (-3)

Rep. Ceca 1 pt. (-1)*

*1 gara da disputare

Oggi termineranno gli ultimi due gironi e a fine giornata si avrà il quadro esatto degli ottavi di finale. Alle ore 18 va in scena il gruppo E con le sfide Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio. Raggruppamento sul filo dell’equilibrio, tutte le squadre hanno infatti 3 punti. Match da seguire, può succedere di tutto visti gli alti e bassi di quella sulla carta più forte, il Belgio. Alle ore 21 gruppo F. Il Portogallo già sicuro del primato e della qualificazione metterà alla prova la Georgia che col punto ottenuto nella giornata precedente proverà una storica qualificazione agli ottavi alla prima partecipazione. Nell’altra gara alta tensione tra Turchia e Repubblica Ceca con i turchi forti dei tre punti già ottenuti nella prima giornata. Occhio a non sottovalutare Schick e compagni. L’attaccante, però, sarà assente per infortunio.

Glauco Dusso