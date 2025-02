Deschamps annuncia Zidane come sostituto naturale

Tempo di lettura 3 minuti

L’attuale Commissario Tecnico della Francia ha dichiarato che Zizou sarà il suo erede alla nazionale francese dopo il Mondiale del 2026

Didier Deschamps, l’attuale commissario tecnico della nazionale francese, ha già ufficialmente comunicato la sua intenzione di lasciare la guida della Francia al termine del Mondiale del 2026. Questa notizia aveva suscitato grande interesse nel panorama calcistico internazionale dato che Deschamps ha guidato la Francia ai successi, il prestigioso titolo mondiale nel 2018 e la Nations League nel 2021. La sua decisione segna la chiusura di un’era importante per il calcio francese, durante la quale la squadra è emersa come una delle più competitive al mondo. In un’intervista recente all’Equipe, Deschamps ha identificato Zinedine Zidane come il suo successore naturale, un’affermazione che ha rapidamente catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Zidane, leggenda del calcio internazionale e celebrato allenatore, è stato parte integrante del trionfo mondiale della Francia nel 1998 come giocatore. La sua esperienza e il suo carisma lo rendono un candidato ideale per continuare a guidare la nazionale su questo cammino di successi.

La scelta di Zidane come successore non è solo una questione calcistica ma rappresenta anche un passaggio di testimone tra due figure che hanno segnato profondamente la storia del calcio francese. Deschamps e Zidane hanno condiviso momenti memorabili sul campo e il rapporto di stima reciproca è evidente nelle parole del commissario tecnico uscente. Questo passaggio simbolico sottolinea l’importanza della leadership e della visione a lungo termine per mantenere la Francia ai vertici del calcio mondiale.

Per l’annuncio ufficiale della nomina di Zidane si dovrà attendere il termine del Mondiale del 2026, ma l’anticipazione è palpabile. I preparativi per il futuro iniziano ora, con Zidane che avrà modo di pianificare strategie e potenziare la squadra in vista delle sfide future. La transizione sembra destinata a essere fluida, con l’obiettivo di mantenere la Francia al vertice del calcio internazionale attraverso un mix di esperienza e innovazione. D’altronde, anche la carriera da allenatore di Zidane parla da sé: tre Champions League, due campionati spagnoli, due Supercoppe UEFA, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club. Zidane è con Fabio Capello e Marcello Lippi, l’unico allenatore ad aver raggiunto tre finali consecutive della Champions League, ma l’unico ad averle vinte tutte. Insomma, la Francia si affiderà a buone mani.

Sandro Caramazza

Fonte foto: balkan web