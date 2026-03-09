Derby delle polemiche, l’AIA si esprime sul mani di Ricci. Ribaltone Sampdoria e clamorosa rissa in Brasile con 23 rossi

Tempo di lettura 2 minuti

Secondo i vertici arbitrali è stato corretto non assegnare rigore per l’Inter. I blucerchiati esonerano Gregucci e Foti. Incredibile epilogo in Cruzeiro-Atletico Mineiro

Il derby tra Milan e Inter è destinato a lasciare strascichi importanti. Il fallo di mano di Ricci negli ultimi istanti di partita ha scatenato le polemiche dei nerazzurri, che hanno protestato per il mancato intervento di arbitro e soprattutto Var, ma secondo le prime indiscrezioni e in attesa della pronunzia ufficiale, l’AIA ha voluto scagionare i due varisti Abisso e Di Bello. Secondo i vertici arbitrali, il braccio di Ricci fa un extra movimento, ma è del tutto naturale. Tradotto: la decisione di non assegnare rigore per l’Inter sarebbe stata corretta.

In casa Sampdoria altro cambio di panchina. Foti e Gregucci verso l’esonero a breve, l’allenamento odierno verrà affidato a Lombardo in attesa di capire cosa verrà deciso nei prossimi giorni. Fatale la sconfitta di ieri contro il Frosinone per 3-0. La classifica della Sampdoria dice quindicesimo posto con 30 punti all’attivo e nelle ultime 4 partite è arrivato solamente un punto. Tra i possibili sostituti, oltre alla clamorosa voce su Roberto Mancini, ci sono Iachini, Giampaolo e Pecchia.

Clamoroso quanto successo ieri in Brasile durante la partita tra Cruzeiro e Atletico Mineiro. E’ la finale del campionato statale e a vincere è il Cruzeiro grazie al gol dell’ex Juventus Kaio Jorge al 60′, ma nel finale succede l’impensabile: uscita bassa del portiere dell’Atletico Everson su Christian e da lì parte una rissa incredibile. L’arbitro espelle 23 tesserati.

