Conference League: Fiorentina, vietato sottovalutare il Panathinaikos

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola affrontano i greci in una doppia sfida impegnativa

La Fiorentina ha un conto aperto con la Conference League dopo le due finali perse consecutivamente negli ultimi due anni. Il primo avversario dei viola in questo cammino ad elinazione diretta sarà il Panathinaikos, compagine sicuramente impegnativa anche se in difficoltà nell’ultimo periodo. La Fiorentina parte favorita e andrà in Grecia per cercare il risultato pieno, per poi chiudere il discorso a Firenze tra una settimana; di contro i greci cercheranno di tenere aperto il discorso qualificazione per giocarsi le proprie chances al ritorno. Palladino ritrova Kean dal primo minuto e conferma Terracciano come portiere di coppa, l’unico dubbio sembra essere in avanti tra Beltran e Zaniolo con l’argentino favorito.

Fonte foto:calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti