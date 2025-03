Conference League: Fiorentina, il Franchi spingerà per la rimonta

Tempo di lettura 1 minuto

I viola devono ribaltare il Panathinaikos che ha vinto 3-2 l’andata in Grecia

La Fiorentina torna in Conference League con l’obiettivo di rimontare il risultato negativo ottenuto una settimana fa contro il Panathinaikos. In quel match i viola hanno pagato le tante distrazioni difensive, oggi dovranno limitarle ed allo stesso tempo portare pressione in attacco se vogliono passare il turno. Dopo le due finali consecutive si cerca la terza e tutto passerà da questo incontro al Franchi, stadio che sarà caldissimo e pronto a trascinare la propria squadra al successo. I greci hanno un buon collettivo e saranno compatti, tuttavia la Fiorentina ha tutte le carte in regola per passare il turno. Palladino si affiderà all’esperienza di De Gea in porta e all’esplosività di Kean in attacco, con Gudmundsson favorito si Beltran come suo partner in avanti.

Fonte foto: goal.com

Alessandro Fornetti