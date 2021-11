Con il ritorno di Antonio Conte in panchina analizziamo la situazione attuale degli allenatori vincenti

Zinedine Zidane è il grande assente, per lui 3 Champions e 2 campionati spagnoli nel palmares come tecnico

Antonio Conte era rimasto l’unico tecnico italiano vincente, per ciò che riguarda le ultime annate, a non sedere su nessuna panchina. In settimana Conte è sbarcato nuovamente a Londra ma questa volta la destinazione è stata il Tottenham. Andiamo ad analizzare perciò la situazione dei vari mister che hanno trionfato negli ultimi 10 anni nei campionati più importanti europei e nelle coppe europee.

Serie A: solo tre allenatori hanno vinto il campionato italiano negli ultimi 10 anni. Antonio Conte vanta 3 successi con la Juve e 1 con l’Inter per un totale di 4 affermazioni. In questo dominio Juve gli altri due tecnici entrati nell’albo d’oro sono Massimiliano Allegri con 5 scudetti e Maurizio Sarri mister campione d’Italia nel 2020. Il ritorno di Allegri nella Juventus per ora è un flop in campionato, mentre in Champions i bianconeri hanno già staccato il pass per gli ottavi. La Lazio di Sarri non brilla per il bel gioco e i risultati sono altalenanti.

Premier League: i vincitori dell’ultimo decennio sono stati Roberto Mancini con il City, l’ormai pensionato Alex Ferguson con lo United, Manuel Pellegrini con il City, Josè Mourinho nel suo ritorno al Chelsea, Claudio Ranieri con la favola del Leicester, Conte al Chelsea, Pep Guardiola per ben 3 volte con il City e Jurgen Klopp con il Liverpool. Tra questi il Mancio ha fatto gioire il gruppo azzurro e un’intera Nazione e punta a qualificarsi al Mondiale, Pellegrini sta ben figurando con il Betis sia in Liga, zona Europa, che in Europa League, Mou non sta facendo decollare la Roma, Ranieri è tornato in Inghilterra per salvare il Watford, mentre Guardiola e Klopp si stanno sfidando per vincere la Premier con l’obiettivo in comune di andare più lontano possibile in Champions.

Liga: ecco la lista dei mister trionfatori degli ultimi 10 anni, Mourinho con il Real Madrid, il compianto Tito Vilanova con il Barça, nella sua unica stagione da allenatore, della sua breve carriera, con i blaugrana raccolse 100 punti (record condiviso con il Real Madrid di Mourinho dell’anno prima), Diego Pablo Simeone con 2 successi con l’Atletico Madrid, altrettante vittorie le hanno conseguite Luis Enrique con il Barça, Zinedine Zidane con il Real Madrid e Ernesto Valverde con il Barcellona. Simeone siede ancora sulla panchina dell’Atletico per l’undicesima stagione di fila, Luis Enrique guida una bella Spagna, invece Zidane è il grande assente e non si è ancora mai messo alla prova fuori dal Real Madrid. Valverde come Setien dopo il Barça è sparito dalla circolazione e ora vedremo cosa farà Koeman.

Bundesliga: nell’ultimo decennio solo Klopp con il Dortmund ha spezzato l’egemonia del Bayern Monaco. Nel club bavarese hanno trionfato Jupp Heynckes, ora in pensione, 2 volte, Guardiola 3, Carlo Ancelotti un successo, Niko Kovac una volta e Hans-Dieter Flick 2. Kovac è passato all’altra Monaco, quella francese, bene in Europa League e male in campionato, mentre Flick è la guida tecnica della Nazionale tedesca.

Ligue1: Questo torneo anche è segnato dai tanti successi di una squadra, il PSG, che 10 anni fa è stata acquistata dal qatariota Al-Khelaifi. Rene Girard con il Montpellier, Leonardo Jardim con il Monaco, mentre con il PSG hanno vinto Ancelotti, Laurent Blanc 3 volte, Unai Emery, Thomas Tuchel 2 volte e l’anno scorso la sorpresa Lilla allenata da Christophe Galtier. Rene Girard, ora senza squadra, la scorsa stagione è stato il tecnico del Paris FC in Ligue2, la serie B francese, Jardim è in Arabia Saudita con l’Al-Hilal e Blanc nel Qatar con l’Al-Rayyan. Ancelotti vorrebbe vincere la Liga con il Real Madrid per diventare l’unico allenatore a trionfare nei 5 campionati europei più importanti. Emery è in difficolta in Liga con il Villarreal, mentre in Champions può passare il turno. Tuchel vuole semplicemente vincere tutto con il Chelsea. Infine Galtier è passato al Nizza ed è secondo in campionato però a -8 dal PSG.

Champions League: i tecnici vincitori delle ultime 10 edizioni, Roberto Di Matteo (Chelsea), Heynckes (Bayern), Ancelotti (Real Madrid), Luis Enrique (Barça), Zidane 3 successi (Real Madrid), Klopp (Liverpool), Flick (Bayern) e Tuchel (Chelsea). Di Matteo dopo il sorprendente successo con il Chelsea ha allenato due anni dopo lo Schalke 04 senza lasciare traccia e l’Aston Villa per 11 giornate con l’avventura che si è conclusa con l’esonero. Da 5 anni non allena più.

Europa League: i mister vincitori delle ultime 10 edizioni, Simeone 2 volte (Atletico Madrid), Rafael Benitez (Chelsea), Emery 4 volte ( 3 con il Siviglia e 1 con il Villarreal), Mourinho (Manchester United), Sarri (Chelsea), Julen Lopetegui (Siviglia). Benitez è al centro della classifica in Premier con l’Everton, mentre Lopetegui sempre con il Siviglia sta andando bene in campionato e male in Champions.

