Calendario Serie A 2025/2026

E’ stato rivelato in occasione del “Festival della Serie A”, al Teatro Regio di Parma. Si inizia il 23 agosto e si chiude il 24 maggio

Solo dopo due settimane dall’assegnazione del titolo di campione d’Italia al Napoli, il calcio italiano si rimette in viaggio per la prossima stagione e lo fa con grande anticipo rispetto al solito, per stilare e rendere noto il calendario del prossimo campionato, la stagione 2025/26. Si partirà il weekend del 23 e 24 agosto 2025, con chiusura il 24 maggio 2026. La prima giornata vedrà il Napoli campione fare visita al neopromosso Sassuolo, mentre Inter e Milan giocheranno entrambe la prima gara in casa, in quel di San Siro, rispettivamente contro Torino e Cremonese. Questa “forzatura” del calendario in conseguenza dell’olimpiade invernale di Milano-Cortina che renderà il Meazza inutilizzabile a gennaio e febbraio. Il primo big match sarà Inter-Juventus, già alla terza giornata, Milan-Napoli e Juventus-Atalanta alla quinta, Juventus-Milan alla sesta, Roma-Inter alla settima; mente il primo derby in programma sarà quello romano, con Lazio-Roma alla quarta con il ritorno alla 37ª; Juventus-Torino alla undicesima e ritorno alla 38ª; Inter-Milan alla dodicesima e ritorno alla 28ª.

1ª GIORNATA

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Luigi A. Cerbara