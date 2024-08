Calciomercato: le ultime sulle trattative del momento

Tempo di lettura 1 minuto

Da Dybala a Bellanova passando per Joao Felix, Gundogan e Sergi Roberto, questi i trasferimenti più recenti

Siete stati poco al telefono in questi giorni? Non preoccupatevi, in questo articolo troverete le notizie sulle ultime trattative di mercato sia in Serie A che nel resto d’Europa.

Dybala sarà un nuovo giocatore dell’Al-Qadsiah. L’argentino ha accettato l’offerta faraonica ed ora si attende solo l’accordo tra i due club. Dybala dovrebbe allenarsi oggi per l’ultima volta e poi trasferirsi in Arabia.

Raoul Bellanova torna all’Atalanta, dopo il prestito nel 2020, ma a titolo definitivo. I nerazzurri sborseranno circa 25 milioni di euro, compresi di bonus, per avere il classe 2000 che ha disputato una grande stagione con il Torino.

Altro colpaccio del Como che oggi accoglierà Sergi Roberto. L’ex Barcellona oggi svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al club biancoblu per due stagioni.

Spostandoci all’estero Joao Felix torna al Chelsea, dopo il prestito di 6 mesi a gennaio 2023, a titolo definitivo per circa 52,5 milioni di euro. C’è un grande ritorno anche per il Manchester City: Ilkay Gundogan. Il Barcellona ha deciso di liberare a zero il tedesco che, nel giro di poche ore, ha trovato l’accordo con i Citizens firmando un contratto annuale con opzione per il secondo.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina