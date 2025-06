Calciomercato: da Dzeko a Ronaldo, passando per Muller e Vardy, quanti svincolati di lusso

Tempo di lettura 3 minuti

Dal prossimo 30 giugno tanti giocatori di squadre e campionati diversi saranno ufficialmente ingaggiabili a parametro zero, scopriamo i possibili colpi e le migliori occasioni

Un dato di fatto ormai acquisito di quest’epoca calcistica è lo strapotere economico di tanti top club europei, che ad ogni sessione di mercato strappano alla concorrenza i giocatori più promettenti, ma anche quelli più affermati, pagando cifre assolutamente inarrivabili per la maggior parte delle squadre, tra cui quelle italiane. Di fronte a questa evidente disparità, bisogna fare di necessità virtù, puntare sullo scouting dei giovani talenti, nonché sulla capacità di rivenderli per generare plusvalenze in grado di finanziare i successivi acquisti. Altra soluzione ormai ampiamente praticata è quella di puntare ai giocatori svincolati, con i quali va contrattato solo l’ingaggio.

Quest’estate anche, ci sono tanti profili interessanti che vedranno il loro contratto scadere il prossimo 30 giugno e che possono rappresentare occasioni a parametro zero per i vari club sulla scia dell’arrivo di De Bruyne al Napoli. Uno dei principali è Edin Dzeko, attualmente al Fenerbache, che stando agli ultimi rumors di mercato è ad un passo dalla Fiorentina e dunque potrebbe ritornare in Serie A. Il 39enne bosniaco, anche a causa dell’età, non può più giocare come titolare fisso, ma la sua immensa classe, unita alla sua esperienza, possono ancora renderlo un rincalzo di lusso dei reparti offensivi delle squadre italiane.

Ci sono poi altri grandi nomi. In primis Cristiano Ronaldo, che è in scadenza con l’Al Nassr. Sia l’età che l’ingaggio del fuoriclasse portoghese costituiscono due grandi ostacoli per quasi tutte le squadre europee, ma a dispetto del tempo che passa CR7 ha dimostrato di potersi esprimere ancora a grandi livelli anche al di fuori del campionato saudita (vedasi l’ultima final four di Nations League). In secondo luogo, ecco Thomas Muller, che tra poche settimane interromperà il suo lungo sodalizio col Bayern Monaco ed a 35 anni ha ancora voglia di dire la sua, anche qui l’alto ingaggio del giocatore tedesco può essere un ostacolo, ma c’è margine per trattare. Da non trascurare nemmeno Paul Pogba, la cui squalifica per doping è terminata a marzo di quest’anno.

Per quanto riguarda il campionato italiano anche qui gli svincolati non mancano. Si va da Mario Rui, ancora senza squadra, al giocatore proveniente dall’ Udinese Gerard Deulofeu, quest’ultimo ai box da tempo per infortunio. Per finire con l’ex Torino Djidji e Daniele Baselli, ex Como. Spostandosi di nuovo all’estero, non si può non menzionare Jamie Vardy, che dopo tredici stagioni ha lasciato Leicester ma nonostante i 38 anni vuole continuare a mettersi in gioco. David dice addio al Lille, piace anche al Napoli ma la trattativa è complicata. Nella lista ci sono anche Neymar e Verratti.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)