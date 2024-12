Bove e la Fiorentina in videochiamata: il ragazzo carica la squadra per l’Empoli

Tempo di lettura 1 minuto

Il centrocampista della Viola ha trascorso una seconda notte tranquilla in ospedale dopo il crollo in campo. La videocall con i compagni ha portato sollievo e speranza

Edoardo Bove ha passato una seconda notte serena in ospedale, dopo il drammatico episodio che lo ha visto crollare in campo durante la partita contro l’Inter. La notizia è stata accolta con sollievo dai tifosi e dalla squadra, che hanno seguito con apprensione le sue condizioni di salute. Bove, che ha mostrato segni di miglioramento, è stato sottoposto a una serie di esami medici per monitorare la sua situazione. In un momento di grande emozione, Bove ha partecipato a una videochiamata con i suoi compagni di squadra. Questo gesto ha rappresentato un importante segnale di ripresa e ha rafforzato il legame tra il calciatore e il resto della squadra. Durante la chiamata, il ragazzo ha ringraziato i compagni per il loro supporto e ha espresso il desiderio di tornare presto in campo. Un’ulteriore carica in vista della partita di Coppa Italia contro l’Empoli.

Sandro Caramazza

Fonte foto: repubblica