Barcellona, serve vendere: Kessiè potrebbe rappresentare una buona plusvalenza

I blaugrana avranno necessità di cedere nel mercato estivo e l’ivoriano sembra l’indiziato numero uno per la partenza

Il Barcellona non vive una situazione stabile dal punto di vista economico e l’uscita prematura dalle coppe europee di quest’anno non ha di certo aiutato a risollevare la situazione. Per questo in estate servirà qualche cessione ed il nome più probabile sembra essere quello di Frank Kessiè; l’ivoriano non è riuscito ad imporsi nel centrocampo blaugrana e rischia di dover fare le valigie dopo solo un anno. Essendo inoltre arrivato a parametro zero, Kessiè rappresenterebbe sicuramente una buona plsuvalenza per le casse del club, su di lui c’è l’Inter ma anche diversi club inglesi.

Fonte foto: tuttosport.com

Alessandro Fornetti