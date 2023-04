Bologna, ancora out Arnautovic

L’attaccante austriaco è guarito dall’infortunio e ma non tornerà a disposizione di Thiago Motta per la sfida alla Juventus

Marko Arnautovic non ci sarà contro la Juventus. L’attaccante austriaco è guarito dalla lesione muscolare all’estensore breve delle dita del piede destro ma, come confermato da Thiago Motta in conferenza stampa, deve recuperare una condizione fisica ottimale. Arnautovic non gioca 90 minuti dalla sfida alla Roma del 4 gennaio.

In attacco contro la Juventus dovrebbe esserci ancora Joshua Zirkzee come nell’ultima partita persa contro il Verona per 2-1.

Fonte foto: tuttomercatoweb.com

Davide Farina