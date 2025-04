Avellino in Serie B dopo 7 anni: festa per mister Biancolino

Tempo di lettura meno di un minuto

Gli irpini ritrovano la cadetteria, dopo aver vinto il campionato di Serie C. Grandissimo traguardo

Festa per l’Avellino che ha ottenuto la matematica promozione in Serie B. La squadra irpina ha dominato il girone C della Serie C, conquistando la cadetteria. L’Avellino ritrova la Serie B dopo sette anni. L’ultima volta era stato nella stagione 2017-18. Per mister Biancolino si tratta della prima grande promozione da allenatore in carriera. Soprannominato Pitone ha collezionato da giocatore, nel ruolo di attaccante, 112 presenze in Serie B con Ancona, Avellino, Venezia e Messina, realizzando 24 reti.

Sandro Caramazza

fonte foto: msn