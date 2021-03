Alemão: “Ho cambiato idea su van Basten”

L’ex centrocampista del Napoli risponde a distanza sulla polemica relativa al campionato del ’90 accesa dal campione olandese

La scorsa settimana l’ex attaccante del Milan Marco van Basten ha alzato un polverone sullo scudetto del 1990 vinto dal Napoli clicca qui e noi di passionedelcalcio siamo riusciti a raggiungere Alemão che ora sta in Brasile per avere la sua replica.

Ricardo Rogério de Brito detto Alemão, ovvero tedesco per via della capigliatura bionda e la carnagione chiara che richiamavano tratti tedeschi, è stato negli anni ’80 e ’90 un centrocampista del Botafogo, Atletico Madrid, Napoli, Atalanta e San Paolo. Con la squadra partenopea ha vinto il tricolore appunto nel ’90 e la Coppa Uefa nel 1989, mentre sempre nel 1990 e nel ’94 ha conquistato rispettivamente la SuperCoppa italiana con il Napoli e quella Sudamericana con il San Paolo. Con la maglia del Brasile ha trionfato nella Copa America nel 1989.

E’ rimasto ferito dalle parole di Marco van Basten?

van Basten ha detto che abbiamo rubato per via della monetina e mi è dispiaciuto tantissimo. Abbiamo lottato moltissimo per vincere quello scudetto, il Milan ha perso a Verona e Marco non deve aggrapparsi ad altre cose. La monetina da 100 Lire che mi hanno lanciato i tifosi dell’Atalanta mi aveva fatto male alla testa, non sono un bugiardo! Avevo un’immagine di van Basten, un uomo serio e intelligente, ma ora ho capito che invece è un altro tipo di persona…

Cosa le piace del Napoli e dell’Atalanta e come analizza la corsa per il quarto posto?

Il Napoli è molto forte e mi auguro che a breve potrà raggiungere il sogno del terzo scudetto. Ora può arrivare quarto e sarà una bella sfida con l’Atalanta, la quale è una squadra che ha ben figurato in Champions due anni di fila. Complimenti ai nerazzurri.

L’Atletico Madrid di mister Simeone manterrà il primo posto in Liga o prevede una rimonta del Barça o del Real Madrid?

Non sarà semplice perchè il Barça e il Real Madrid sono più attrezzate ma mister Simeone sta facendo un lavoro eccezionale. Ho giocato nell’Atletico e so quanto tengano al titolo in Liga.

Maradona e Alemão in un Argentina-Brasile

Ha i mezzi la Nazionale brasiliana per vincere sia la Copa America che il Mondiale?

Noi abbiamo tanti problemi, la Copa America è diversa dal Mondiale, a parte un paio di Nazionali le altre non sono di livello alto in Sud America. Purtroppo può capitare che la Nazionale che vince la Copa America si monti la testa e pensa di bissare il successo nel Mondiale, ma non è così in quanto nella rassegna iridata ci sono le squadre europee che sono tostissime. E’ successo ai miei tempi tra l’89 e il ’90. Speriamo che la vittoria del 2019 in Copa America del Brasile guidato dal ct Tite non confonda tutto l’ambiente. Neymar, che è un fenomeno, in verde oro segna ma non riesce ad essere leader e ad esprimersi come nei club, Tite dovrà trovare delle soluzioni a questo. Non sono ottimista sul Mondiale.

Careca, Maradona e Alemão nel Napoli

Cosa le è rimasto nel cuore di Diego Armando Marardona e dello scudetto del ’90?

E’ stato un amico oltre che compagno di squadra per 4 anni, parlavamo poco ma c’era sintonia. E’ stato un piacere enorme giocare con lui, tutto il mondo ha sofferto per la scomparsa di Diego ma la sua storia calcistica resterà per sempre. Lo scudetto in azzurro è stato un qualcosa di meraviglioso.

Sono qui in Brasile e mando un abbbraccio forte a te, ai tifosi del Napoli, a quelli dell’Atalanta, ma anche a tutti gli appassionati di calcio che stanno in Italia.

Fonti foto: llNapoliOnLine.com; DirettaNapoli.com; Trivela.com

Stefano Rizzo