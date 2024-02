Kurt Hamrin è volato in Cielo

Tempo di lettura 3 minuti

Se ne va un ‘amico’ di Passione del calcio, un uomo buono, generoso e sempre disponibile. Da noi ha partecipato a quasi tutte le nostre iniziative

Si è spenta a 89 anni una leggenda del calcio. Il mito Kurt Hamrin, svedese di nascita ma fiorentino di adozione, era soprannominato “l’Uccellino” per come correva agile. Un’ala destra elegante, micidiale, con fiuto del gol, fantasia, velocità, dribbling, scatti, guizzi e un tiro potente sia con il piede destro che con quello sinistro. In Italia nel 1956 fu acquistato dalla Juventus. L’avvio fu formadibile con diverse reti, poi intervennero tre infortuni consecutivi che portarono a ritenere che la caviglia del calciatore fosse eccessivamente fragile. Ceduto dopo solo un anno al Padova, squadra in cui si riscattò, 20 gol in 30 partite in A, terzo posto finale (record per questo club), nell’unica stagione disputata in Veneto e su di lui ci puntò la Fiorentina. In 9 anni in viola realizza 208 reti (record assoluto), stesso numero di stagioni che ha disputato il bomber argentino Batistuta con la maglia gigliata ma Kurt ha realizzato un gol in più rispetto a Bati e trionfa in Coppa delle Coppe (1961 con gol nella finale di ritorno contro il Glasgow Rangers) e 2 volte in Coppa Italia (’61 e ’66 realizzando un gol nella finale contro il Catanzaro). Quasi a fine carriera passa al Milan, squadra nella quale si toglie grandi soddisfazioni vincendo il campionato e la Coppa delle Coppe nel ’68 (doppietta per lui nella finale secca vinta dai rossoneri per 2-0 contro l’Amburgo) e la Coppa dei Campioni l’anno seguente. Termina la sua esperienza in Italia nel Napoli.

È il nono miglior marcatore (190 gol) nella storia della Serie A.

Con la Nazionale svedese fu protagonista nel Mondiale del 1958 disputato in casa. La Svezia si arrrese in finale contro il Brasile di Pelè.

Il collezionista di figurine, foto e autografi Massimo de Vito, Kurt Hamrin e sua moglie Marianne con la rivista Passione del Calcio

Kurt era intervenuto anche nel nostro programma radio.

Ecco il messaggio che Hamrin aveva inviato a noi tutti: ‘Sono di poche parole ma ci tengo a salutare tutti i tifosi. Sono felice di essere ricordato in Italia ancora dopo tanti anni. Complimenti a Stefano, a Erika e a tutta la redazione di passionedelcalcio. Siete bravi’.

Tutti noi della redazione ci uniamo al dolore della famiglia.

Uccellino ora sei volato in Cielo e ti mando un grande abbraccio, ti ringrazio ancora per aver chiacchierato al telefono con mio padre Francesco, grande tifoso viola. Avevate parlato tramite il vivavoce di due cellulari in casa del nostro amico Angelo Benedicto Sormani.

Addio Kurt!

Fonti foto: LabaroViola.com;

Stefano Rizzo